كشف ملابسات استغاثة فتاة من تعرضها للاختطاف في سوهاج

كشف أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إستغاثة فتاة لتعرضها للاختطاف والاحتجاز من قِبل أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج.

وبالفحص تبين سابقة أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي- تقدم ببلاغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بتغيب نجلته “طالبة”، واتهامه شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج- بالتسبب في غيابها.

وفي وقت لاحق حضرت الفتاة المذكورة رفقة والدها لمركز شرطة طما بسوهاج، واتهما المذكور باحتجازها والاعتداء عليها وسرقة مشغولاتها الذهبية بمساعدة شقيقته ربة منزل “لها معلومات جنائية”، أمكن ضبط المتهم المذكور في حينه، وقرر أن المذكورة تواجدت طرفه بإرادتها.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم وشقيقته، وضبطهما لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد عشرة سنوات.