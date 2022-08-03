كشف ملابسات استغاثة سيدة من اعتداء زوجها عليها بالضرب في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن إستغاثة سيدة تتضرر من زوجها بتهمة الاعتداء عليها ونجلتهما بالضرب، واحتجازهما داخل الشقة سكنهما بمحافظة القاهرة.

وبالانتقال والفحص تقابل مع المبلغة ربه منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة- وقررت بتضررها من زوجها لقيامه بغلق باب الشقة عليها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وبالتواصل مع زوجها حضر وفتح الباب، وتبين صدور حكم قضائي بتمكينها من الشقة “تم التنفيذ” ، واتهمته بإحداث إصابة نجلتهما -تبلغ من العمر 7 شهور- وقدمت سلاح أبيض عبارة عن “مطواة” وقررت بأنها خاصة بزوجها ويقوم بتهديدها به.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من إتهامات، وقرر بوجود خلافات زوجية بينهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية.