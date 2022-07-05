كشف ملابسات إلقاء صبية الحجارة على قطار القاهرة - الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية بشأن إلقاء طفل الحجارة تجاه أحد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وبسؤال مسئولي القطار المُشار إليه تبين أنه بتاريخ 30/6/2022، وعقب مرور القطار بمحطة سكك حديد كفر الدوار بالبحيرة ألقى شخص “مجهول” حجر تجاه القطار من الخارج، مما أدى لكسر زجاج إحدى النوافذ بإحدى عربات القطار.

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما اثنين من الصبية -11 و12 عامًا- وتبين أنه أثناء قيامهما باللهو بجوار شريط السكة الحديد ألقى الحجارة تجاه القطار المشار إليه أثناء مروره.

وباستدعائهما رفقة والديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأخذ التعهد اللازم على والديهما بحسن رعايتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية.