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كشف مصنعًا لإنتاج أجهزة فك تشفير القنوات الفضائية في الدقهلية

ضبطت أكثر من 51 ألف جهاز.
أماني عوض 5:53 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 5:53 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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كشفت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن مصنع لإنتاج أجهزة فك تشفير القنوات الفضائية، وعدد من المقرات والمحلات المخصصة لبيعه في الأسواق بمحافظة الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، يدير مصنعًا لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات فائقة التطور، وكذا محلات لبيع تلك الأجهزة بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وهي: شقة سكنية معدة كمصنع لتجميع وتصنيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وتحميلها بالبرمجيات فائقة التطور لفك التشفير، مكتب مقر إداري ومركز لخدمة العملاء والمشتركين، 2 محل لبيع أجهزة إستقبال القنوات الفضائية المشفرة عقب فك شفرتها، 2 مخزن لتخزين قطع غيار ومواد تصنيع أجهزة إستقبال القنوات الفضائية المشفرة، 2 مخزن لتخزين أجهزة الريسيفر ومكوناتها، وجميعها كائنه بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

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وأمكن ضبط القائمين على إدارة وتشغيل تلك المقرات، وهم: مالك الشركة، ومسئول عن تعديل الأجهزة والبرمجة، فني تجميع الأجهزة، مسئول الإدارة وخدمة العملاء والاشتراكات، جميعهم مقيمين بالدقهلية.

وبتفتيش تلك المقرات المشار إليها، ضبط 53308 جهاز استقبال إشارة، وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات للتربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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