كشف مسئول بمركز طبي اختلس أموال جلسات غسيل كلوي بسوهاج (تفاصيل)

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن استغلال مسئول بأحد المراكز الطبية بمحافظة سوهاج، لطبيعة عمله وتلاعبه في إثبات مطالبات مالية للجهات المعنية بسوهاج عن جلسات غسيل كلوي وهمية، تمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية -دون وجه حق.

وأوضحت تحريات الأموال العامة أن المذكور تعاقد مع تلك الجهة المعنية لتحويل حالات الغسيل الكلوي للمرضى إلى المركز، على أن يتم تحصيل مستحقات المركز بصفة شهرية بموجب مطالبات مالية، تتضمن عدد جلسات الغسيل الكلوي.

وأشارت إلى أنه استغل طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه، وأثبت مطالبات مالية للجهة المعنية بسوهاج بزيادة مقدارها 2377 جلسة غسيل كلوي بأسماء مرضى وهميين -على خلاف الحقيقة- وتمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية -دون وجه حق- ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.