كشف مرتكبي جريمة خطف طفل ومساومة أهله بالبحيرة.. والجناة: «نمر بضائقة مالية»

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة عن مرتكبي جريمة خطف طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، ومساومة أهله على دفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه، وتمكنت من إعادته لهم وضبط الجناة.

كان مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من مواطن عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا أخبره خلاله بخطف نجل شقيقه -10 أعوام- أثناء لهوه أمام مسكنه وطلب منه دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- وعقدوا العزم على خطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، مُستخدمين في ذلك مركبة “توك توك” ملك وقيادة أحد المتهمين.

وأضافوا أنه عند استشعارهم ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم، وخشية افتضاح أمرهم أطلقوا سراح الطفل المجني عليه بمدخل مدينة الدلنجات بالقرب من مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبارشادهم ضبطت بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، بندقية آلية، فرد محلي، 2 مركبة “توك توك” المستخدمين في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.