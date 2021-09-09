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كشف مرتكبي السطو على خزينة فندق في الجيزة

ارتكبها موظف بالفندق وصاحب شركة رحلات.
أماني عوض 4:53 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 4:53 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام، من التوصل إلى مرتكبي واقعة سرقة خزينة مالك أحد الفنادق في محافظة الجيزة ، والقبض عليهم.

ترجع التفاصيل إلى تلقي الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، من مسئول بالفندق عن اكتشاف المالك فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته، وسرقة محتوياتها مبالغ مالية “عملات أجنبية”.

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وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من فني حاسب آلي يعمل بذات الفندق، مالك شركة رحلات -مقيمان بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية.

وتبين عدم تواجد الثاني بمسكنه، وبتفتيشه أمكن ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية.

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وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب، واتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق، وكذا الأدوات المستخدمة.

كما تمكن من اصطناع مفتاح للباب الخارجي للمكتب وفي وقت سابق لارتكاب الواقعة، ووضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق، وبتاريخ الواقعة قام بتمكين الثاني من الدلوف للفندق وصولاً للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثانى إتمام عملية السرقة.

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واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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