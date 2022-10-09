كشف محاسب في فندق بسفاجا استغل عمله لترويج عملات مقلدة

استغل محاسب مالي في أحد الفنادق بمنطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر طبيعة عمله، لترويج عملات أجنبية ومحلية مقلدة بعدما استبدل المبلغ الأصلي بآخر مزيف، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وشركاؤه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي إدارة سياحة وآثار جنوب البحر الأحمر، بقطاع شرطة السياحة والآثار ، بلاغًا من أحد الفنادق بمدينة سفاجا بالعثور على مبلغ مالي عملات محلية مقلدة، بالخزينة الرئيسية للفندق، وخزينة استقباله وذلك أثناء الجرد الشهري.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحر الأحمر، تبين أن محاسب بالفندق استبدل المبلغ المقلد بالمبلغ الأصلي من خزائن الفندق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة.

وأرشد عن مصدر تحصله على تلك العملات المقلدة من مالك محل أدوات كهربائية -له معلومات جنائية- عن طريق أحد الوسطاء “عاطل”، أمكن ضبطهما.

كما تبين أن وراء ارتكاب واقعة تقليد العملات شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة سفاجا، وأمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما.

وعثر بحوزة أحدهما على ماكينة طباعة، جهاز إسكنر، سلك توصيل ماكينة الطباعة بالإسكنر، 18 ورقة تُستخدم في تقليد العملات، مبالغ مالية مُقلدة “عملات محلية وأجنبية”، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.