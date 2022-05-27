كشف لغز قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بمزرعة في الشيخ زايد

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة في إحدى المزارع في منطقة الشيخ زايد، وذلك عقب تلقي بلاغًا لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بالواقعة.

وبالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين المجني عليه ومزارع، وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة (الجاني).

واتضح أن السبب ارتباط الجاني عاطفيًا بإحدى كريمتي المجني عليه، وعلى إثرها تعدى عليه وقتله، نظرًا لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية إفتضاح أمره فدبر جريمة قتل كريمتي المجني عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.