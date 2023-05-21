كشف لغز العثور على جثمان «مسجل خطر» في أحد شوارع «عين شمس»

كشفت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي، عن ملابسات ارتكاب جريمة قتل «مسجل خطر» بطلق ناري بعد العثور على جثمانه ملقى وبه إصابة في الرقبة في منطقة عين شمس، بعدما كشفت أحد اثنين أشقاء وراء ارتكاب الواقعة بعد نشوب خلافات بينهم.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص له معلومات جنائية “مسجل خطر” مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه، وبها طلق ناري في الرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكبا الواقعة، (شخص وشقيقه) مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجني عليه، وعلى إثرها استعان بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية، وخلالها أحد المتهمين أطلق عيارًا ناريًا على المجني عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.