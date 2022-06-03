كشف لغز العثور على جثمان في زراعات العياط بالجيزة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات العثور على جثة شخص ملقاه في محافظة الجيزة ، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص ملقاه في قطعة أرض وبها جرح غائر بالرأس، كما عُثر بالمكان على “فأس” مُدمم.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية.