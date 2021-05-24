كشف كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات جامعية مزورة في المنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد اكتشاف استغلال ذلك الكيان لممارسة النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وترويجها لشهادات دراسية، زاعمة منح الدارسين دورات تدريبية بتخصصات مختلفة.

وأوضحت التحريات أن المتهمة زعمت أن تلك الشهادات التي تمنحها للدارسين، تمكنهم من العمل فى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج -خلافًا للحقيقة- نظير حصولها على مبالغ مالية.

وعثر بمقر هذا الكيان بحضورها على عدد من بيانات درجات بأسماء أشخاص مختلفة، ملفات التحاق بالكيان المشار إليه، عدد من استمارات الالتحاق بذلك الكيان، مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الكيان.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.