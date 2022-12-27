كشف قضيتي غسل أموال من استغلال المنصب الوظيفي بالقاهرة والقليوبية (تفاصيل)

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن جريمتي غسل أموال من استغلال المنصب الوظيفي في محافظتي القاهرة والقليوبية، وتمكنت من ضبط 3 متهمين، بإجمالي متحصلات 8.5 مليون جنيه.

كانت مباحث الأموال العامة، قد كشفت شخصين -مقيمان بمحافظة القاهرة- لاستغلالهما طبيعة عملهما الوظيفي بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى، واستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليه، محل عملهما بغرض استخدامها في شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها.

واتضح من التحريات أنهما أعدا فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التي يتعاملون معها تفيد -على خلاف الحقيقة- وشرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ، والاستيلاء عليها لأنفسهم دون وجه حق، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة.

ولفتت إلى محاولتهما غسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك”، وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بقيمة 6,5 مليون جنيه.

وفي قضية أخرى، كشفت مباحث الأموال العامة عن استغلال شخص -مقيم بمحافظة القليوبية- طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية، شراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بإجمالي مليوني جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.