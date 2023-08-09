كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 أشخاص يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية ومقيمون بمحافظة الدقهلية، بعد اتهامهم بغسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه.

جاء ذلك بعدما كشفت التحريات أنهم روجوا المخدرات وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 70 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.