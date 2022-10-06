كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة في الإسماعيلية (تفاصيل)

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم غسل الأموال من حصيلة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، في محافظة الإسماعيلية.

واتضح أنه غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء السيارات، المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وضبط مبالغ مالية أجنبية، محلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا، وقدرت تلك الممتلكات بمليوني جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.