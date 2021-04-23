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كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بالقليوبية بتعاملات 25 مليون جنيه

في أنشطة تجارية.
أماني عوض 6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21 6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 3 تجار مخدرات اتجهوا لجريمة غسل أموال حصيلة تجارتهم غير المشروعة في أنشطة تجارية.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتبين أنه يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية -مقيمين بمحافظة القليوبية.

ووجه لهم تهم الاتجار في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

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واتضح من التحريات أنهم لجأوا إلى إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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