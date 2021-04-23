كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بالقليوبية بتعاملات 25 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 3 تجار مخدرات اتجهوا لجريمة غسل أموال حصيلة تجارتهم غير المشروعة في أنشطة تجارية.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتبين أنه يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية -مقيمين بمحافظة القليوبية.

ووجه لهم تهم الاتجار في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

واتضح من التحريات أنهم لجأوا إلى إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.