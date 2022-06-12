كشف قضية غسل أموال لـ3 رجال أعمال في مطروح بتعاملات 50 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، عن جريمة غسل أموال متورط فيها صاحب شركة لمحاجر الملح -له معلومات جنائية- وآخر صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ونجل الأخير -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.

واتضح أن المتهمين يتاجرون في المخدرات وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.