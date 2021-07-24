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كشف قضية غسل أموال في تجارة السيارات بالبحر الأحمر

من حصيلة المخدرات.
أماني عوض 2:37 م, السبت, 24 يوليو 21 2:37 م, السبت, 24 يوليو 21

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كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط 6 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحر الأحمر- في ارتكاب جريمة غسل أموال من تجارة المخدرات.

واتخذت مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية تجاه المتهمين بعدما أكدت التحريات تجارتهم في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

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وأكدت التحريات محاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالات العقارات، السيارات.

وأشارت إلى أن ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 4 ملايين جنيه تقريبًا.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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