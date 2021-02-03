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كشف قضية غسل أموال بالشرقية.. وإحباط تهريب طن أحجار خام الذهب بأسوان

وألقي القبض على 5 من المتورطين في الواقعتين.
أماني عوض 5:47 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 5:47 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بعدما كشفت عن تخصصهم في غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات في أنشطة تجارية بمحافظة الشرقية، كما أحبطت تهريب طن من أحجار تحتوى على خام الذهب في أسوان.

غسل أموال

ترجع التفاصيل إلى تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عناصر تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة الشرقية، بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات.

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جاء ذلك بعدما كشفت التحريات أنهم يتاجرون في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وكشفت التحريات أنهم اشتروا عقارات وسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 5 ملايين جنيه تقريبًا.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

التنقيب عن خام الذهب

على جانب آخر، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 20 جوالًا بداخلهم كمية من الأحجار التي تحتوي على خام الذهب تزن طن تقريبًا، وذلك أثناء سيرها بدائرة المركز بحوزة سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان.

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وبمواجهته اعترف بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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