سجلت المبالغ المالية المستحقة لتحصيلها من قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي وسرقة كهرباء، ما قيمته 9 مليارات و447 مليونًا و318 ألفًا و55 جنيهًا، ضمن نتائج القضايا التي ضبطتها حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر يونيو الماضي.

التهرب الضريبي

وأوضحت نشرة وزارة الداخلية الشهرية، الصادرة اليوم السبت، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 6772 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 9 مليارات و155 مليونًا و49 ألفًا و17 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأبرزها: 822 قضية ضرائب عامة، 1005 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 425 أخرى بمجال الجمارك، 51 بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

وشملت 886 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 1124 حالة تحري مدين ولجان فحص.

وكشفت 39 قضية بمجالات إتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي، تعامل فى النقد الأجنبي، تسوق شبكي.

وحررت 15 قضية بمجالات اختلاس المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه، 29 قضية بطاقات إئتمان، احتيال مصرفي، احتيال عبر الإنترنت، غسل أموال، كسب غير مشروع.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد قضايا التهرب الضريبي المضبوطة خلال الشهر الماضي:

الكهرباء والمصنفات

من جانبها، ضبطت مباحث الكهرباء 359295 حالة سرقة للتيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مبالغ مالية محصلة بلغت 283 مليونًا و837 ألفًا و208 جنيهات، كما ضبطت مباحث المصنفات والملكة الفكرية 1484 قضية مصنفات.

وعن قضايا التموين، ضبطت أجهزة الأمن 42954 قضية متنوعة، جاء أبرزها: 701 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 62458 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم 8 ملايين و431 ألفًا و830 جنيهًا.

وضبطت 72 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1542278 لتر، 437 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات 381,294 طن، 119593 عبوة، 33 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

وحررت 96 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 37.54 طن، 3916 عبوة، 30063 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

نتائج حملات الأمن الاقتصادي

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي خلال شهر يونيو الماضي: