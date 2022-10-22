كشف غموض 87 جريمة.. حصاد «الداخلية» خلال أسبوع (إنفوجراف)

نشرت وزارة الداخلية إنفوجراف يوضح حصاد جهودها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، وذلك عقب مواصلة أجهزتها توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن كشف غموض 87 حادث متنوع، أبرزهم: حريق عمد، قتل، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 119 متهمًا.

وبمجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، ضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 33 متهمًا، اعترفوا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، و51 قضية أحداث، وإعادة 38 سيارات مُبلغ بسرقتها.

ونفذت 474590 حكمًا قضائيًا، شملت: 1812 جناية، 178996 حبس،228907 حكم غرامة، 64875 مخالفة.

كما ضبطت 2336 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 2633 متهمًا.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 754 عنصر آخر بنطاق مديريات أمن الجيزة أسيوط – الغربية – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ – دمياط – الشرقية – القليوبية – قنا – جنوب سيناء – الأقصر – البحر الأحمر – الإسكندرية – بورسعيد – المنيا – سوهاج – الوادى الجديد – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – بنى سويف.

وعثر بحوزتهم على 302 قطعة سلاح ناري، عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها: قتل، سرقة، سلاح، مخدرات.

وقالت الداخلية: “بهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون”.

وبمجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبط 862 قطعة سلاح ناري، أبرزها: 67 بندقية آلية، رشاش، 113 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 51 مسدسًا، 630 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 85 خزينة.

وضبطت 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها 11 فرد محلي، 11 مسدسًا، 15 مسدس صوت، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، أدوات وأجزاء التصنيع، 1660 قطعة سلاح أبيض.

وواصلت استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط – بورسعيد – الدقهلية”، السحر والجمال بنطاق محافظتي “الشرقية والإسماعيلية”، أسفرت عن ضبط 111 متهمًا، وبحوزتهم 30 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 43 قطعة سلاح أبيض، 55 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 6600 حكمًا قضائيًا متنوعًا، 575 قضية متنوعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.