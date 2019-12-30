كشف غموض سرقة الكابلات الكهربائية من محطة للصرف بالعجمي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن غموض سرقة الكابلات الكهربائية من محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وألقت القبض على 6 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان العامرية، بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا عن استيلاء 6 أشخاص مجهولين، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، على كابلات كهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة.

وأضاف البلاغ أنهم تسلقوا محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعجمى، واستولوا تحت تهديد الأسلحة على 6 من الكابلات الكهربائية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية تعليماتها لكشف ملابسات الواقعة، وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تمكن من ضبط مرتكبي الواقعة، ويوجد لأربعة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مسدس صوت، قطعتي سلاح أبيض (مطواة، سكين) مقص حديدى، مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم للواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وقرروا بأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الكابلات النحاسية.

وأضافوا أنهم يستخدمون سيارتين قيادة وملك اثنين منهم، وبارشادهم ضبطت كمية من الكابلات المستولى عليها وزنت 300 كيلو جرام، لدى عميلهم سيئ النية.

وبمواجهته اعترف بسابقة علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.