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كشف عمليات 6 تجار مخدرات في غسل الأموال بالإسكندرية

بتعاملات 40 مليون جنيه.
أماني عوض 3:19 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 3:19 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية من منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لارتكابهم جريمة غسل الأموال.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تاجروا في المخدرات وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، وحاولوا غسل الأموال، المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

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وأشارت التحريات إلى تأسيسهم الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 40 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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