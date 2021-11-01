كشف عصابتي سرقة المواقع الإنشائية وكابلات التليفونات الأرضية في القاهرة (تفاصيل)

كشفت دوريات أمنية في محافظة القاهرة، عن عصابتين تخصصتا في ارتكاب جرائم سرقة المواقع تحت الإنشاء والكابلات الأرضية في عدة مناطق منها الساحل ومدينة نصر، وألقت القبض على اللصوص بإجمالي 8 متهمين.

سرقة حديد المواقع الإنشائية

في تفاصيل الواقعة الأولى، تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- أثناء استقلالهم مركبة “توك توك” ملك أحدهم، وبحوزتهم 93 شدة حديدية “مختلفة الأحجام”، 17 واير صلب، 5 مسامير كبيرة الحجم، مبلغ مالي -ضُبط بحوزة أحدهم.

وبمواجهتهم عن مصدر المضبوطات، اعترف اثنين منهم بسرقتها من داخل موقع إنشائي بدائرة قسم شرطة الشروق -محل عمل أحدهما- بأسلوب “المغافلة”، بقصد التصرف فيها بالبيع للثالث مقابل المبلغ المالي المضبوط بحوزته.

واعترف متهمين بأنهما كانا في سبيلهما لنقلها لمخزن خردة ملك المتهم الأخير، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين الآخران أيدها، واعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

سرقة كابلات التليفونات الأرضية

وفي واقعة أخرى، ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة، عصابة مكونة من 5 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- تخصصت في سرقة كابلات التليفونات الأرضية.

وكشفت العصابة أثناء وضع مجموعة من الأقماع البلاستيكية، وإجراء بعض أعمال الحفر بأحد الشوارع، وسحب كابل تليفونات أرضي باستخدام موتور سحب مثبت على سيارة نقل.

وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بمحل الضبط، ادعوا بأنهم تابعين لإحدى شركات الاتصالات ومسند لهم أعمال تغيير الكابلات، وتقدم أحدهم بكارنيه باسمه منسوب صدوره لذات الجهة، وآخر منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية، وبفحصهما تبين إنهما (مزورين).

وعثر بحوزتهم على سيارة وكابل تليفونات أرضي بطول 100 متر، 6 أقماع بلاستيكية، موتور سحب، الأدوات المستخدمة في الحفر، هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الكابل المضبوط بحوزتهم بأسلوب السحب والحفر، باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم بقصد التصرف فيه بالبيع لدى عميلهم “سىء النية”.

وأقروا بأن السيارة خاصة بأحدهم، وحيازتهم للأقماع البلاستيكية بقصد إيهام المارة بأنهم عمال للحيلولة دون ضبطهم.

وأكد أحدهم بحيازته للكارنيهات “المزورة” بقصد انتحال صفة مهندس بالجهة المشار إليها، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها خاصة بأخرى “منتهية التراخيص”.

كما تبين أن السيارة المضبوطة مقيدة باسم سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة- باستدعاء مدير الأعطال بالشركة المشار إليها، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.