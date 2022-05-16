كشف عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي ضم 6 أشخاص تخصصوا في غسل الأموال من حصيلة المخدرات في جنوب سيناء.

واتضح أن المتهمين بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ارتكبوا جريمة تجارة المخدرات وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

ولفتت التحريات إلى أنهم قصدوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 62 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.