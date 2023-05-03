كشف عصابة غسل أموال من تجارة الأسلحة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال من حصيلة عصابة شكلوها تخصصت بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، بقيمة تعاملات 31 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- لاتهامهم بغسل الأموال.

وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط، عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.

فضلًا عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.