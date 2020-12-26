كشف عصابة غسل أموال بمطروح وضبط 10 متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 10 أشخاص من تجار المخدرات بعدما لجأوا إلى جريمة غسل أموال نشاط جرائمهم في أنشطة تجارية، وتكوين تشكيل عصابي لهذا الغرض في محافظة مطروح.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية -مقيمين بنطاق محافظة مطروح.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات أن المتهمين يتاجرون في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية منها.

وأوضحت التحريات إلى محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأثبتت تأسيسهم الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات من حصيلة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.