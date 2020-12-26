لايف

كشف عصابة غسل أموال بمطروح وضبط 10 متهمين

اتخذت الإجراءات القانونية حيال ممتلكاتهم.
أماني عوض 11:54 ص, السبت, 26 ديسمبر 20 11:54 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 10 أشخاص من تجار المخدرات بعدما لجأوا إلى جريمة غسل أموال نشاط جرائمهم في أنشطة تجارية، وتكوين تشكيل عصابي لهذا الغرض في محافظة مطروح.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية -مقيمين بنطاق محافظة مطروح.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات أن المتهمين يتاجرون في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية منها.

اقرأ أيضا  الداخلية: تحرير 926 مخالفة للمحال التجارية ومصادرة 3451 شيشة في يوم

وأوضحت التحريات إلى محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأثبتت تأسيسهم الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات من حصيلة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا  وزيرة الهجرة: انعقاد لجنة العالقين في الخارج وتفعيل «خلينا سند لبعض» الثلاثاء (فيديو)

وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية: تحرير 926 مخالفة للمحال التجارية ومصادرة 3451 شيشة في يوم

أماني عوض 12:06 م, السبت, 26 ديسمبر 20

«التعليم العالي» تنفي تعطيل الدراسة بالجامعات وتأجيل امتحانات الفصل الأول

جهاد سالم 12:00 م, السبت, 26 ديسمبر 20

الداخلية: إيفاد قافلة طبية للكشف الطبي على نزلاء سجون المنيا (صور)

أماني عوض 11:39 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

درجات الحرارة اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر

عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

الصحة: 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

المال - خاص 12:34 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر: شبورة صباحًا والصغرى فى القاهرة 12 درجة

دعاء محمود 12:28 ص, السبت, 26 ديسمبر 20