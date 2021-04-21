كشف عصابات سرقة الحسابات الإلكترونية لابتزاز الضحايا.. ونصائح الداخلية لحماية البيانات (صور)

أسفر استحداث وزارة الداخلية لوحدات متخصصة لتلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم الإنترنت وتقنية المعلومات، في كافة مديريات الأمن عن ضبط العديد من القضايا وأفراد العصابات المتهمين في ارتكاب جرائم سرقة الحسابات الشخصية وابتزاز الضحايا لدفع مالية، خلال أسبوع من بدء العمل بها.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من تداول بياناتهم الإلكترونية، مؤكدة على سريتها تحت شعار “حافظ على نفسك”، “حافظ على بياناتك”، وذلك من خلال فيديو أعدته ونشرته عبر قناتها على صفحتها الرسمية عبر “يوتيوب”:

نصائح الداخلية للحفاظ على حسابات التواصل الاجتماعي من السرقة

وللحفاظ على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من السرقة والمساومة عليها مقابل دفع مبالغ مالية، عليك اتباع تعليمات وزارة الداخلية الآتية:

1- عدم فتح أي رابط يرسله شخص مجهول حتى لو احتوى على معلومات مهمة.

2- أخذ الحيطة من انتحال صفة أحد شركات التواصل الاجتماعي لإيهامك بضرورة تحديث بياناتك.

3- عدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، حتى لا تقع ضحية سرقة الحساب الشخصي.

4- في حال التعرض لسرقة أحد الحسابات الإلكترونية، التوجه بالإبلاغ إلى الوحدات المتخصصة في تلقي وفحص البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت على مستوى الجمهورية.

5- تتلقى أقسام ومراكز الشرطة أيضًا بلاغات المواطنين في حال سرقة حساباتهم الشخصية.

6- بيانات الإلكترونية سرية ولا تتغير إلا بطلب شخصي.

جهود مقار بلاغات جرائم الإنترنت المستحدثة في أسبوع

وبين نتائج جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بعد تلقيها بلاغات من أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”واتس آب”، تفيد تلقيهم رسائل مجهولة من أرقام دولية لطلب دفع مبالغ مالية مقابل استرجاع حساباتهم بعد الاستيلاء عليها وعدم نشر محتوياتها.

وعقب تحريات الإدارة وجمع الأدلة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، تمكنت من ضبط مرتكبي تلك الوقائع في محافظة الجيزة، والمستندات الدالة على نشاطهم الإجرامي.

على صعيد متصل، تمكن رجال الأمن من ضبط أحد المفرج عنهم حديثًا من السجون، أثناء ممارسة نشاطًا إجراميًا في سرقة الحسابات من مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلقي بلاغ من سيدة بالبحيرة بتضررها من سرقة مجهول حسابها من موقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على صور ومقاطع فيديو خاصة بها، والتهديد بنشرها حال لم تدفع له مبالغ مالية.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأخرى مماثلة بهدف الاستفادة المادية، كما تلقت الوزارة عدد من البلاغات في هذا الشأن وضبط العديد من القضايا والمتهمين الذين اعترفوا بارتكابها.

منظومة تلقي بلاغات جرائم الإنترنت

وبدأت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية العمل وتلقي بلاغات المواطنين بالجرائم المتعلقة بالإنترنت بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات، الخميس الماضي.

وجهزت المقار الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنيًا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن.

وجهزت وزارة الداخلية المقار الجديدة بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة.

فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات تنسيقًا وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الأمنية بسهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت “جرائم تقنية المعلومات”.