كشف شركة نصب على راغبي العمرة والعمل بالخارج في الغربية.. وضبط المسئول

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد في محافظة الغربية.

كانت معلومات وتحريات قد أكدت أن صاحب مكتب استيراد وتصدير-مقيم بالغربية- أنشأ شركة وهمية للسياحة “غير مرخصة” في دائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، وأتخذها مقرًا للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر إلى الخارج لأداء الشعائر الدينية أو لغرض السياحة الخارجية، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير تأشيرات سياحية وحجز تذاكر طيران لهم- على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تفيد نشاطه الإجرامى، جهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة، نماذج تأشيرات سفر للعديد من الدول، برنامج فوتوشوب للحذف والإضافة وتعديل الصور.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال.