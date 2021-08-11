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كشف شركة لتعدين العملات الرقمية «البيتكوين» في الدقهلية

ضبط متهم و3 منصات وشبكة إنترنت غير شرعية.
أماني عوض 4:32 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 4:32 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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كشفت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن نشاط شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (البيتكوين) بالمخالفة للقانون والترويج لها، وضبطت أحد القائمين على إدارتها في محافظة الدقهلية.

رصد نشاط شركة لتعدين البيتكوين

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت أن شخصين -مقيمان بمحافظة الدقهلية- متهمين بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (البيتكوين) بالمخالفة للقانون، والترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لجذب المواطنين إلى الاستثمار غير المشروع في ذلك النشاط.

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إضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالمخالفة للقانون، ونظرًا لخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد، ويمكن استغلالها في إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية.

ضبط متهم و3 منصات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية ضبطت أحد المتهمَين.

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وبالتفتيش في حضوره، ضُبط 3 منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة “البيتكوين” تحوي تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة، لإدارة نشاطهما غير المشروع، وشبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية بدون ترخيص.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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