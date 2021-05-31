كشف حساب مسرح الدولة.. 8 عروض جديدة وإعادة 19 في 380 ليلة و5 ورش مجانية

في مجال الورش الفنية المجانية التى يقدمها مسرح الدولة تمت إقامة 5 ورش في مختلف عناصر العرض المسرحي لمختلف الأعمار للمساهمة في خلق جيل جديد من المبدعين وضخ دماء جديدة

استعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطط عمل مسرح الدولة المتمثل في البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، في حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال النصف الثاني من الموسم الفنى 2020 – 2021.

عبد الدايم: ضرورة دعم شباب المسرحيين

أكدت عبد الدايم علي ضرورة دعم شباب المسرحيين وتقديم كل الإمكانات لخلق جيل جديد منهم قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري، وأشارت إلى ضرورة استمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها بشكل إبداعي للتوعية بها باعتبار فن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور.

وقد شملت خطط عمل مسرح الدولة إنتاج 8 عروض جديدة هي «مصر أرض الأنبياء » إخراج محمد الخولي، و«أبي تحت الشجرة» إخراج إسلام إمام، و« الصندوق» إخراج رضا حسنين، و«طقوس العودة» إخراج سعيد سليمان و«صاحب مقام» إخراج عادل حسان، و« قاع » إخراج محمد مرسي .

إلى جانب عروض مشروع أحلام شتوية وتم إنتاج عرضين لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة هما « حقول القراميط » و« ملك الشتاء » من إخراج يوسف أبو زيد .

إعادة إنتاج 19 عرضًا مسرحيًا لتقديمها للجمهور

هذا إلى جانب إعادة إنتاج 19 عرضا هي « المتفائل » إخراج إسلام إمام لفرقة المسرح القومي، وعرض « عيلة الفقري» إخراج محمد متولي لفرقة المسرح الكوميدي، و « قواعد العشق » من إخراج عادل حسان لفرقة المسرح الحديث، و « ريسايكل » من إخراج محمد الصغير، و « الطوق والأسورة » إخراج ناصر عبد المنعم لفرقة مسرح الطليعة، و « جنة هنا » إخراج محمد صابر من إنتاج مسرح الغد، و « أفراح القبة » إخراج يوسف المنصور لفرقة مسرح الشباب

وكذلك « رحلة الزمن الجميل » إخراج محمد نور، « محطة مصر» إخراج رضا حسنين،« صحصح لما ينجح »، و « الليلة الكبيرة » إخراج الراحل صلاح السقا من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، و « زهرة اللوتس » إخراج محمد حجاج، و « القطط » إخراج صفوت صبحي، و « عبور و انتصار » إخراج محمد الخولي لفرقة المسرح القومي للأطفالن و « ست الدنيا » إخراج ميدو آدم لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، و « لسة فاكر » إخراج سامح الحضري، و « حكايات الصياد و أمير البحار » إخراج إيهاب مبروك، و « خارج المجموعة » إخراج أحمد عبد الجواد، و « ذهب الليل » إخراج سعيد قابيل ولاقوا نجاحا أثناء عرضهم خلال 380 ليلة بالقاهرة والمحافظات .

إقامة 5 ورش في مختلف عناصر العرض المسرحي

وفي مجال الورش الفنية المجانية التى يقدمها مسرح الدولة تمت إقامة 5 ورش في مختلف عناصر العرض المسرحي لمختلف الأعمار للمساهمة في خلق جيل جديد من المبدعين وضخ دماء جديدة .

وانطلقت الدفعة الرابعة من ورشة ابدأ حلمك بمسرح الشباب في يناير الماضي وتقدم لاختباراتها نحو 1560 شابا في قسم التمثيل و 28 في قسم الإخراج ، وتقام الورشة علي أيدي مجموعة من المتخصصين الأكاديميين وهم الدكتور كمال عطية ( تمثيل )، والدكتور علاء عبد العزيز ( دراما )، الفنان محمد نبيل منيب ( تمثيل ) ،الفنانة عبير لطفي ( تمثيل )، الفنان كريم عرفة ( أداء صوتي وغناء )، ومصممة الرقصات والمخرجة كريمة بدير.

كما تم تدشين الدفعة الأولى من ورشة ابدأ حلمك بفرقة الإسكندرية في مارس الماضي وتم قبول 54 مشاركا بورشة التمثيل و10 مشاركين بورشة الإخراج.

وتستمر ستة أشهر يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل والأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال، الكتابة، الأداء الصوتي والغناء المسرحي بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير .

بجانب ورشة الإخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراج المتدرب .

ويشارك في التدريب على التمثيل الفنان إسلام عبد الشفيع، في الدراما الكاتب سامح عثمان، في الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، في الأداء الصوتي والغناء الدكتور محمد حسني .

ورشة نجوم المستقبل بالإسكندرية و«تراسل» لفرقة الشمس

هذا الى جانب ورشة نجوم المستقبل بفرقة مسرح الإسكندرية وتهدف لتدریب شباب المسرحیین للوصول إلى الممثل الشامل، وتعد الورشة الأولي التي تنظمها فرقة مسرح الإسكندرية وقدمت خلال شهر ابريل نتاجها الأول عرض “قاع”.

أيضا ورشة تمثيل الأطفال بشعبة مواهب مصر بفرقة المسرح القومي للأطفال وشهدت عملية تطوير شملت وضع معايير للاختيار وتحديث آليات التدريب ومن المقرر أن يقدم عقب انتهاءها عدد من العروض إضافة إلى أنشطة أخرى للأطفال وتقدم لها ما يزيد عن 400 طفلا تم اختيار 80 منهم .

كما تم إقامة ورشة « تراسل » لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وأثمرت أكثر من 150عملاً تصويرياً .

وتهدف إلى تعريف الملتحقين من ذوي القدرات الخاصة بتاريخ كبار التشكيليين ومدارسهم الفنية المختلفة وذلك من خلال نقاط التشابه والالتقاء ما بين أعمالهم وشارك بها ما يزيد عن 700 متدرب .

ونتج عنها عدد من معارض الفن التشكيلي، كان آخرها ما نظمته وزارة الثقافة ضمن احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.