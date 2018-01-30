كشف حساب مجلس إدارة المجتمعات العمرانية خلال 2017

مدبولى : 10 مليارات جنيه دعما للإسكان الاجتماعى و500 مليون لمحور الفنجرىتخصيص 3253 فدانا للمستثمرين .. وأراض صناعية فى عدد من المدن ​بدور إبراهيم:أعلن د. مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2017، مشيرا إلى

مدبولى : 10 مليارات جنيه دعما للإسكان الاجتماعى و500 مليون لمحور الفنجرى

تخصيص 3253 فدانا للمستثمرين .. وأراض صناعية فى عدد من المدن ​



بدور إبراهيم:

أعلن د. مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2017، مشيرا إلى أن المجلس عقد 11 اجتماعا على مدار العام، تم خلالها استعراض ومناقشة 300 موضوع، وعلى رأسها دعم المشروعات القومية الكبرى، و تمت الموافقة دعم مشروع محور 30 يونيو، من موازنة الهيئة بـ 500 مليون جنيه، وكوبرى الفنجرى بالقاهرة، بـ99 مليونا، ونفق نهضة مصر بالجيزة، بـ227 مليونا، ومشروع الإسكان الاجتماعي (دعم إضافي للمواطنين)، بـ10 مليارات، واعتماد بروتوكول إنشاء مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الشئون المالية للقوات المسلحة، بـ3 مليارات، بجانب الموافقة على إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة (CESEC)، ووضع خطط تنمية مدينة العلمين الجديدة، واعتماد بروتوكولين لإنشاء جامعتين بها، وهما (جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

وأكد أن مجلس إدارة الهيئة وافق على نقل أصول للجهات الحكومية فى الأنشطة المختلفة بمساحة 11567 فداناً، منها: 3050 فداناً للنشاط الزراعى والغابات الشجرية، و2788 فداناً للنشاط الصناعى، و39 فداناً للنشاط الطبى والمستشفيات، و395 فداناً للنشاط الإدارى، و704 أفدنة للنشاط الخدمى واللوجيستى، و79 فداناً للنشاط الاجتماعى والنوادى، و32 فداناً للنشاط العمرانى.

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص أراضٍ للمستثمرين والشركات بمساحة 3253 فداناً، فى الأنشطة المختلفة، وهي : 72 فداناً للنشاط الطبى والمستشفيات، و525 فداناً للنشاط الإدارى والخدمى واللوجيستى والتجاري، و152 فداناً للنشاط الاجتماعى والنوادى، و1016 فداناً للنشاط العمرانى، و1488 فداناً للنشاط التعليمى والجامعات.

وقال إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء جهازي مدينتي العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، واعتمد التقسيم الإدارى لأجهزة مدن (الشيخ زايد، 6 أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر)، و أسس شركة مساهمة (شركة التعمير لخدمات الصيانة والزراعة والنظافة)، لتقديم خدمات إدارة أعمال الصيانة والزراعة والحراسة والنظافة لمشروعات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وغيرها من المشروعات التى تُوكل إليها، وذلك برأس مال مصدر 10 ملايين جنيه، بجانب المشاركة فى رأس مال شركة مصر لإنتاج وبيع الطوب الطفلى (مصر بريك).

وأوضح أنه بالنسبة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع عقد شراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير لإنشاء واحة أكتوبر على مساحة 6000 فدان، والمرحلة الأولى منها 3000 فدان، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والشعبة العامة للاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، مقابل تخصيص قطع أراضٍ بنشاط عمرانى للشركات العقارية، بجانب طرح 13 قطعة أرض بمساحات 58 – 2800 فدان، لإقامة أنشطة استثمارية للشراكة بين القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للأراضى الصناعية بمناطق المطورين، فقد تمت الموافقة على ترفيق مساحة 6 ملايين م2، بمنطقة المطورين بمدينة العاشر من رمضان، وتخصيص عدد من قطع الأراضى بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى للمطورين بمساحات لا تقل عن مليونى م2، لكل منهم، إضافة إلى نقل تبعية مساحة 3.360 مليون م2، بالمناطق الصناعية بمدينتي بدر وبرج العرب الجديدة لوزارة الصناعة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بوضع القواعد والآليات اللازمة للتعامل مع مشكلات العملاء ومنح التيسيرات، فقد تمت مناقشة آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهورى رقم 249 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، ومنح تيسيرات لقطع الأراضى المخصصة للشركات والمستثمرين مدة 6 أشهر من دون مقابل لجميع المدن الجديدة، ومدة عام لمدن الصعيد تشجيعاً للاستثمار والتنمية بتلك المدن، وتحديد أسلوب التعامل على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بجانب وضع قواعد لإسكان النقابات تتناسب مع إمكانياتها المادية، ومنح مهلة 6 أشهر من دون مقابل لجميع قطع الأراضى التى تم التنفيذ عليها بدءا من دور أرضى وكامل الهيكل الخرسانى، إضافة إلى منح مهلة لاستخراج تراخيص وإثبات الجدية لقطع الأراضى (فيلات وعمارات) بالمدن الجديدة.