كشف حساب قناة السويس الجديدة فى عيدها الثانى

نادية صابر استعرضت هيئة قناة السويس من خلال بيان صحفي عن كشف حساب لأعمال قناة السويس في الذكري الثانية لقناة السويس الجديدة، موضحة أن نصيب قناة السويس زاد من تجارة الحاويات بين الساحل الشرقى الأمريكى وجنوب شرق آسيا ليصل إلى 52% فى عام 2016 مقارنة بنسبة قدرها 25% فقط فى عام 2006. كما شه

نادية صابر



استعرضت هيئة قناة السويس من خلال بيان صحفي عن كشف حساب لأعمال قناة السويس في الذكري الثانية لقناة السويس الجديدة، موضحة أن نصيب قناة السويس زاد من تجارة الحاويات بين الساحل الشرقى الأمريكى وجنوب شرق آسيا ليصل إلى 52% فى عام 2016 مقارنة بنسبة قدرها 25% فقط فى عام 2006.



كما شهد عام 2017 بداية تعافى حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، حيث بلغت عائدات القناة في الفترة (من مارس – يوليو 2017) 2.167 مليار دولار مقابل 2.105 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 62.2 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.0% . كما بلغ عدد السفن خلال تلك الفترة في 2017 عدد 7294 مقابل 7021 بزيادة 273 سفينة بنسبة 3.9%.



وأشار البيان الي تسجيل القناة عائدات في الفترة من يناير إلى يوليو 2017 مقدار 2.938 مليار دولار ( تعادل 52.5 مليار جنيه ) مقابل2.919 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 19 مليون دولار رغم انخفاض قيمة التجارة العالمية المنقولة بحرا عام 2015.

كما بلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 عدد 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة في 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%.

ووصلت الحمولات المسجلة عام 2017 عن نفس الفترة 585.6 مليون طن مقابل 561.5 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 24 مليون طن بنسبة 4.3%.



وقد أسفرت السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس عن اجتذاب عدد 6080 سفينه، لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، وذلك في الفترة من يوليو 2014 الى آخر يوليو 2017 محققة أيراداً قدره 1.3 مليار دولار امريكى.

– كما ساهمت القناة الجديدة في تقليل زمن العبور للسفن من الشمال بمقدار 7 ساعات ، ويبلغ متوسط تكلفة هذه المدة لسفينة الحاويات الواحدة حوالي 14000 دولار وهو ما يعني أن القناة الجديدة وفرت للسفن العابرة ما يقرب من 240 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وقد أدى ذلك لرفع تصنيف قناة السويس بالإضافة إلى تقليل كميات البترول المستخدمة وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية بما ينعكس إيجاباً على البيئة.

ورفعت قناة السويس الجديدة كذلك معدلات السلامة للسفن العابرة وقللت من إمكانية تعطل الملاحة فى القناة نتيجة وجود بديل فى حالة تعطل الملاحة فى القناة الأم، وهذا ما حدث بالفعل عندما جنحت سفينة الصب البنمية NEW KATERINA مما أدى إلى توقف كامل للملاحة فى قناة السويس الأم لمدة عشرة أيام، فتم تحويل جميع السفن لتعبر بانتظام يوميا من خلال القناة الجديدة وفى هذه الفترة حققت إيرادا قدره 1.4 مليار جنيه ولم تتوقف الملاحة العالمية العابرة قناة السويس بما يؤدى إلى ثقة عالية فى هذا الممر.



وقال البيان إن التطور الكبير والمتواصل في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة مع ظهور الجيل الحالي من سفن الحاويات العملاقة التي وصلت حمولاتها مؤخرا إلى 21000 حاوية، وعدم كفاية أماكن الانتظار المخصصة للسفن العملاقة التي يزيد غاطسها عن 45 قدما في منطقة البحيرات المرة قد جعلا إدارة قناة السويس تدرك حجم التحدي القادم مع زيادة أعداد تلك السفن العابرة للقناة. فكان لزاما عليها سرعة التحرك لزيادة الطاقة العددية لقناة السويس وذلك بعمل قناة مزدوجة جديدة تمتد لمسافة 72 كيلومترا عن طريق توصيل تفريعات البلاح والبحيرات المرة. وبذلك ارتفعت الطاقة العددية للقناة إلى 97 سفينة يوميا وهو ما كان له تأثير إيجابي في العديد من النواحي نبينها كما يلي:

واستطاعت قناة السويس الحفاظ على تصنيفها كأهم وأسرع ممر ملاحى عالمى فى ظل التحديات الاقتصادية التى واجهها العالم فى عامى 2015 و 2016 والمتمثلة فى تباطؤ معدلات نمو التجارة العالمية وأنخفاض تكاليف السفن نتيجة للانخفاض الكبير فى أسعار تأجيرها وأيضا فى وقود السفن فى عام 2016 والذى بلغت نسبته 58%.

– يعبر قناة السويس 100% من تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، تمر بشكل حصري عبرها.



كما حققت الهيئة عددا من الإنجازات الهامة خلال عامي 2015 و2016 تنفيذا للمخطط الطموح للرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير المنطقة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين ونذكر منها:

· تطوير معديات هيئة قناة السويس لخدمة مواطنى مدن القناه وسيناء حيث تم إنشاء 10 معديات جديدة طراز ” تحيا مصر” و”سيناء” حمولة 320 طنا خلال عامى 2015-2016 وجار حاليا إنشاء عدد6 معديات بترسانات وشركات الهيئة بنسب تنفيذ وصلت إلى 80%.

· إنشاء 4 أنفاق ببورسعيد والإسماعيلية لخدمة مواطنى مدن القناه وسيناء ومشروع التنميه بمنطقة قناة السويس. يبلغ طول كل نفق من نفقى السيارات ببورسعيد 2850 مترا ويصل الى 4050 مترا بالمداخل والمخارج. بلغ معدل حفر النفق الشمالى1250 مترا والجنوبى 1250 مترا بنسبة تنفيذ 44% للنفقين. مخطط الأنتهاء من تنفيذهما فى نهاية يونيو 2018.

· أما عن أنفاق الإسماعيليه فيبلغ طول كل نفق من نفقى السيارات بالأسماعيليه 4830 مترا و يصل بالمداخل و المخارج الى 6830 مترا. تم الانتهاء من جميع اعمال المخارج و المداخل بنسبة 80% للنفقين. تم وصول معدل حفر النفق الشمالى الى 3000 متر بنسبة تنفيذ 62% والجنوبى الى 2500 متر بنسبة تنفيذ 52%. مخطط الأنتهاء من تنفيذهم فى نهاية يونيو 2018.

· مشروع أنشاء عدة كبارى عائمه طراز كوبرى النصر لربط ضفتى القناه وتضم إنشاء عدد 2 كوبرى عائم بمنطقة نمره 6 بالإسماعيليه بطول 514 مترا. تاريخ البدء 17/1/2017 ومتوقع الانتهاء منهما إن شاء الله في 23/12/2017. هذا بالإضافة إلى إنشاء كوبرى عائم بالقنطرة بطول 257 متر تاريخ البدء 10/7/2017.

وعن قناة السويس للأستزراع السمكى و الأحياء المائيهىاكد البيان انه في المرحله الأولى من المشروع تم الأنتهاء من انشاء عدد 1034 حوض استزراع سمكي وخدماتها بنسبة حوالى 26% من أجمالى الأحواض الكليه وقد تفضل رئيس الجمهورية بافتتاح تلك المرحله فى 28/12/2016 وجار حاليا الإنتاج من تلك الأحواض لأنواع مختلفه من الأسماك.

– وفي المرحله الثانيه تم الانتهاء من الحفر الكامل لعدد 502 حوض استزراع سمكي جديدة وجار توصيل المرافق وملء الأحواض بالمياه.

– وعن معدلات الإنجاز في باقي الأحواض فقد تم إنهاء 70% من حفر 660 حوض استزراع سمكى وكذلك 50% من حفر عدد 187 حوضا ومن المخطط الانتهاء من عدد 4000 حوض فى ديسمبر 2017.

– بالنسبه لمصنع الأعلاف تم طرح مناقصه بين الشركات العالميه وجار دراسة العروض ومن المنتظر الانتهاء من الدراسه أواخر أغسطس 2017، وجار حالياً إعداد الدراسات الخاصه بإنشاء المفرخ والحضانه تمهيدا لبدء إجراءات طرحها للتنفيذ.



– السفينه أحمد فاضل إضافة كبرى لامكانيات هيئة قناة السويس وشركاتها التابعه للعمل كخدمه ملاحيه متخصصه و لوجيستيه اضافيه فى مجالات خدمة حقول الغاز والبترول و بالتعاون ومن خلال وزارة البترول ومع الشركات العامله فى هذا المجال والحفارات الموجوده بالبحر.

– تم بناء السفينه المملوكه لشركة التمساح لبناء السفن (أحدى شركات هيئة قناة السويس) فى أحدى الترسانات الصينيه وتم الانتهاء من بنائها فى ابريل 2017 بتكلفة 38 مليون دولار أمريكى. يبلغ طول السفينه حوالى 90 مترا وعرضها18.8 و أقصى غاطس لها 6.08 متر تحميل كامل.

– السفينه مجهزه بمنصة لاستقبال الطائرات الهليكوبتر وايضا مجهزة لإعاشة حوالى 80 فردا شاملا طاقم السفينه. يوجد بالسفينه ونش عملاق حمولة 75 طنا يعمل تحت سطح البحر، كما تم تجهيزها لاستقبال غواصه R.O.V والمعده للتصوير تحت الماء.



وقال البيان إن هناك مشاريع جار تنفيذها بكراكات هيئة قناة السويس وتضم مشروع ميناء شرق بورسعيد – مشروع دائرة الدوران لميناء بورسعيد الغربى ومشروع التكريك أمام أرصفة القاعده البحريه ببورسعيد ومشروع تعميق البوغاز الغربى ببورسعيد لمرحلة 53 قدما والانتهاء من تطهير بوغاز ميناء دمياط



وأوضح البيان أن هيئة قناة السويس تقوم بدور مجتمعى رائد من خلال توفير مياه الشرب النقيه لمدن القناه الثلاث و إنشاء شبكات ومحطات تنقية المياه كما تشرف الهيئه على أدارة نفق الشهيد أحمد حمدى وأيضا تقديم خدمة تعليميه متميزه فى مدارسها بمدن القناه الثلاث

– وقد شهد القطاع الطبى بهيئة قناة السويس بمدن القناه الثلاث نهضه كبيرة تقدم خدماتها لأهالي منطقة القناة تمثلت فى إنشاء مركز لعلاج الفيروسات – إنشاء وحده للرنين المغناطيسى- إنشاء مراكز و صيدليات لمعاشات الهيئه – تطوير مبنى العنايه المركزه بمستشفيات الهيئه – إنشاء مبنى للقلب المفتوح بمستشفى نمره 6 بالأسماعيليه – مركز لرعايةالأطفال ذوى القدرات الخاصه.

– وقد أثمرت الحملة الموسعة التي تقوم بها الهيئة للقضاء على فيروس سي تحت عنوان ” مدن القناة خالية من فيروس سي” عن علاج عدد 2673 حالة فى الأسماعيليه بنسبة شفاء 98%. وبلغ عدد الحالات فى بورسعيد 343 حالة تم علاج 287 حاله منها بنسبة شفاء84%. وفى السويس تم البدء فى مسح الحالات أول يوليو 2017 حيث بلغ الحصر المبدئى لعدد الحالات 19150 حالة.