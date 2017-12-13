كشف حساب رئيس مصلحة الضرائب خلال عام

❐ مطالب باستعجال قانون إنهاء المنازعات وتشكيل لجان طعن «المضافة» ❐ رئيس ATC للمحاسبة: فض منازعة مع بنك عميل بقيمة 150 مليون جنيه ❐ إخفاقات ونجاحات.. وبعد متعمد عن الأضواء مها أبوودن مع مرور عام على تولى عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، منصب رئيس المصلحة، تفتح "المال" كشف حساب تلك ا

❐ مطالب باستعجال قانون إنهاء المنازعات وتشكيل لجان طعن «المضافة»

❐ رئيس ATC للمحاسبة: فض منازعة مع بنك عميل بقيمة 150 مليون جنيه

❐ إخفاقات ونجاحات.. وبعد متعمد عن الأضواء

مها أبوودن

مع مرور عام على تولى عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، منصب رئيس المصلحة، تفتح “المال” كشف حساب تلك الفترة، وترصد الإيجابيات والسلبيات التى شهدها عامه الأول.

شهد العام الأول لـ«سامى» إخفاقات، ونجاحات، وابتعاد متعمد عن الأضواء، عقب تصريحات نشرتها له «المال» بشأن محاسبة المحامى فريد الديب ضريبيا، عن قضية اتهام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بقتل المتظاهرين، والمعروفة بمحاكمة القرن، عندما قال فريد الديب إنه لم يتقاض عليها أجرًا وقبلها للشهرة فقط.

وشهدت مصلحة الضرائب عددا من المناوشات خلال الأشهر الست الماضية، التى رقى بعضها إلى دعوات بالتظاهر ضد المسئولين بالوزارة والمصلحة، للمطالبة بوضع حوافز مكملة للأجر، تتناسب مع طبيعة عملهم، ومعدلات الحصيلة الضريبية، الأمر الذى لم يتحقق إلا فى جزء بسيط منه، ولم ينل رضاء الموظفين.

وعلى الصعيد الفنى؛ شهد عام «سامى»، صدور الكثير من القرارات، التى أعقبت إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، سبتمبر 2016، كما شهد تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية، الذى لحق صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ثم قرارات متعلقة بالأنشطة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة .

قال أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة ATC للمحاسبة الضريبية، إن لرئيس المصلحة مجهودات كبيرة فى فض المنازعات الضريبية، بعد صدور القانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، كان له الكثير من الأدوار فى تشكيل لجان فض المنازعات، ما ساهم فى تعظيم الحصيلة نتيجة حل منازعات الضريبية.

شكلت «المالية» 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، بواقع 15 لضريبة الدخل، و10 لضريبة المبيعات.

وتنظر لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة الدخل، والمرتبات، أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة، أو ضريبة الثروة العقارية، حتى المنازعات التى تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام، أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويحق للممول العودة إلى القضاء للفصل فى الخلاف، وينص قانون إنهاء المنازعات على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها لمدة أخرى فقط، وإذا لم يتوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة، يعاد نظر الخلاف من القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا توصل إلى اتفاق فتخطر المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

قال عبد الغنى إن المصلحة حلت إحدى المنازعات القائمة بينها وبين عملاء مكتبه وبنك، وعلى إثر الحل حصلت ضريبة بقيمة 150 مليون جنيه .

وحث عبد الغنى رئيس المصلحة على استكمال مهمته، باستعجال البرلمان فى مد مهلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بعد انتهائها فى سبتبمر الماضى.

أقر مجلس الوزراء تعديلا تشريعيا على قانون إنهاء المنازعات الضريبية، يسمح بمد مهلته لمدة عامين آخرين، وأحال التعديل إلى البرلمان، كما أقر التعديل النظر فى منازعات الضريبة العقارية، ورسم التنمية.

وأشار إلى أن لرئيس المصلحة تعليمات مهمة، صدرت خلال العام، بوقف الربط التقديرى بشكل نهائى، إلا بعد إخطار الممول، عبر طلبين بضرورة الفحص، والتأكد من استلام الممول للطلبين، وتعليمات مهمة تعيد الثقة بين المصلحة والممولين .

قال إن هناك بعض التعليمات التى صدرت بالمخالفة للقانون، مثل تعليمات خضوع بعض الأنشطة لضريبة القيمة المضافة، كالأنشطة البنكية أو المحلات التجارية، والمقاولات، لكن هى طبيعة أى قانون جديد، يحتوى فى بداية التطبيق على عدد من الأخطاء غير المقصودة.

خالف عبد الرسول عبد الهادى، تقديرات عبد الغنى، قائلا إن رئيس المصلحة ارتكب أخطاء خلال أول عام لتوليه المنصب، منها ما خلق مشكلات فى الفحص الضريبى نفسه، فالفحص جيد فقط فى مركز كبار الممولين، لكنه سيئًا فى المأموريات الضريبية، فلا تزال هناك تقديرات أرباح دون احتساب تكاليف بالمخالفة للقانون وتعديلات اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية السابق، هانى قدرى .

أما على مستوى الحصيلة الضريبة فهى بالفعل ارتفعت، لكن جراء التعويم وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وليس جراء إجراءات تنفيذية، كما أن هناك ضغوطًا مستمرة من جانب المأموريات على الممولين، لسداد دفعات تحت حساب الضريبة طيلة الوقت، ما يقلص من قدرة الممولين على الاستثمار والتوسع .

وأضاف أن اللجان الداخلية الخاصة بطعون الضريبة على القيمة المضافة، لا تزال تعمل بالطرق القديمة المعتادة، قبل التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

وشكا من سير العمل فى لجان فض المنازعات الضريبية، التى تحيل معظم النزاعات إلى اللجنة العليا للمنازعات، بدورها تعيد المنازعة إلى اللجان الفرعية بملاحظات غير فنية، كأن لجنة فض المنازعات لم تقم بعملها، أو قدمت عملا منقوصا.

قال إن لجان الطعن الضريبى الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة لم تتشكل بعد، رغم مرور أكثر من عام على إقرار القانون والعمل به.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد أصدر قرارا الخميس الماضى، بتجديد ندب كل من عماد سامى، فى منصب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار فى منصب نائب الرئيس.