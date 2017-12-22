كشف حساب حرس الحدود فى 2017

بدور إبراهيم :يواصل أبطال ومقاتلو قوات حرس الحدود جهودهم المستمرة علي مدار الساعة لتأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الإستراتيجية ، كإحدى أهم مهامها بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن

بدور إبراهيم :

يواصل أبطال ومقاتلو قوات حرس الحدود جهودهم المستمرة علي مدار الساعة لتأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الإستراتيجية ، كإحدى أهم مهامها بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصرى والاقتصاد الوطنى ودرء المخاطر التى دائما ما يحاول الخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد فى ظل الظروف الراهنة .

وتمكن رجال حرس الحدود اعتبارا من 1 يناير 2017 و حتي الآن من ضبط 63 فتحة نفق بالمنطقة الحدودية بمدينة رفح شمال سيناء ، وضبط 1192 قضية تهريب تضم كميات كبيرة من ” المواد المخدرة ,الأسلحة والذخائر ,التسلل والهجرة غير الشرعية , حفر الأنفاق , تهريب السجائر المسرطنة والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية عبر الحدود على الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة ، و منها ضبط 312 قضية تهريب جواهر وعقاقير مخدرة بإجمالى 125 مليونا و 673 ألفا و330 كجم من نبات البانجو المخدر و9 ملايين و406 آلاف و 400 كجم لجوهر الحشيش المخدر 183,350كجم لمادة الهيروين المخدر ، و54,510 كجم لمادة الأفيون المخدر ، و1235 كجم بذور مخدرة ، و250 جراما لمادة الكوكايين المخدر 23,500 لنبات الفودو المخدر و225 كجم من البذور لجوهر الحشيش المخدر و1540 أمبول مخدر ، إضافة إلي 51 مليونا و43 ألفا و982 من الأقراص المخدرة من أنواع مختلفة ، كما تم اكتشاف وتدمير المئات من مناطق الزراعات المخدرة بما يزيد عن 104 أفدنة لنبات البانجو ، و256 فدانا لنبات الخشخاش المخدر .

و أسفرت الجهود المتواصلة عن ضبط 36 قضية أسلحة وذخيرة بها 2265 بندقية آلية وقناصة وخرطوش وقواذف “أر بي جي” ورشاش وطبنجة من أنواع مختلفة ، و ضبط 785,093 ألف طلقة أنواع مختلفة ، و4 دانات أر بي جي ، و 25 عبوة تفجير قاع بحر ، و 335 علبة طلقات رش وضغط هواء .

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والساحلية تم ضبط 239 قضية تسلل وهجرة غير شرعية لعدد 6063 فرد جنسيات عربية وأفريقية ، وضبط 1921 فردا متهما فى قضايا مختلفة.

وضبط 32 قضية تنقيب عن خام الذهب بالمنطقة المحظورة في جنوب مصر وضبط 133جهاز تنقيب عن المعادن و 2066 جوال حجارة مخلوطة بالذهب ، وكمية من الحجارة المخلوطة بخام الذهب بإجمالي وزن 42850 كجم .

وفي مجال التصدي لتجارة المواد المهربة والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، تم ضبط 573 قضية تهريب تضم 718 ألفا و 77 قاروصة سجائر ، و 27073عبوة تبغ و153832 قرص منشطات ، إضافة إلي 1864 رأس ماشية و24835 رأس أغنام وطيور نادرة ، و69040 عبوة أدوية و37759 عبوة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام ، و 3 قطع آثرية وغيرها من المنسوجات والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية ، وضبط 908 سيارات و16عائمة و5 تروسيكلات و48 دراجة بخارية و16توك توك ، و5 لوادر و7 حفارات ، وضبط 4158794 جنيه و2872 دولار و4600 درهم إماراتي ، و72174 جنية سوداني و800 ليرة سورية .

