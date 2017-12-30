كشف الحساب التعليم العالي للتعامل مع الأحداث الإرهابية في 2017

المال - خاصقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف حساب عن كيفية مواجهة تبعات الحوادث الإرهابية، التى تعرضت لها البلاد خلال عام 2017.وأوضحت الوزارة أنها رفعت حالة الاستعداد القصوى بجامعتي طنطا والإسكندرية، ومستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس وبنها، أثناء تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا، ومار مرقس

المال – خاص

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف حساب عن كيفية مواجهة تبعات الحوادث الإرهابية، التى تعرضت لها البلاد خلال عام 2017.

وأوضحت الوزارة أنها رفعت حالة الاستعداد القصوى بجامعتي طنطا والإسكندرية، ومستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس وبنها، أثناء تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا، ومار مرقس بالإسكندرية، وانتقل الوزير إلى المستشفى الجامعي بطنطا والإسكندرية للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة.

وتشكلت غرفة عمليات لإدارة الأزمات الناشئة عن حادثي التفجير على مستوى المستشفيات الجامعية، وتلبية أي احتياجات تحتاجها المستشفيات المعنية بشكل فورى، وإيفاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات طنطا والإسكندرية الجامعية للاطمئنان على أحوال المصابين.

وعن مواجهة تبعات استهداف أتوبيس المينا، أشارت الوزارة إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعتي بنى سويف والمنيا، والتوجيه بسرعة إيفاد الأطقم الطبية لمستشفى مغاغة العام للمساعدة في تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، والتواصل مع رئيس جامعة بنى سويف للتأكد من توافر الأطقم الطبية اللازمة لعلاج المصابين، وتوفير ثلاجات حفظ الجثامين وتوفير كامل الرعاية المطلوبة.

وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة احتواء تبعات هذا الحادث الإرهابى، وانتقل الوزير إلى مستشفى معهد ناصر لمتابعة حالات المصابين، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة لهم، واستدعاء كبار الأساتذة الجراحين من جامعتي القاهرة وعين شمس فى مختلف التخصصات الجراحية للمساعدة فى تقديم الرعاية التي يحتاجها المصابون.

وحول حادث قطارى الإسكندرية، شكلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة آثار الحادث، وزارت مستشفيات جامعة الإسكندرية لمتابعة تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمصابين، والاطمئنان على تواجد كافة الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية.

ولفتت الوزارة إلى أن مستشفيات جامعة الإسكندرية استقبلت 83 حالة، منها 77 إصابة، 6 حالات وفاة.

وعن الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمدينة العريش، أعلنت الوزرارة رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات جامعة قناة السويس لاستقبال مصابى الحادث، وتواصلت مع جامعة قناة السويس للتأكد من توافر الأطقم الطبية اللازمة لعلاج المصابين، وتوفير ثلاجات لحفظ جثامين الشهداء، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير العناية الطبية للمصابين.

وتفقد الوزير مساء يوم الحادث مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية للاطمئنان على استعدادات المستشفى لاستقبال المصابين، واطمأن الوزير على تعاون مستشفى جامعة قناة السويس مع مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفى هيئة قناة السويس وتوافر التنسيق الكامل بينهم.