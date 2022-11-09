كشف إتجار اثنين من أصحاب محال الأقمشة في النقد الأجنبي بالغربية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على اثنين من أصحاب المحال لتجارة الأقمشة والمفروشات بتهمة غسل الأموال من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه شخصين -لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية- بعدما كشفت التحريات ممارستهما نشاطًا إجراميًا بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذان من محل أحدهما -بدائرة مركز السنطة- مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية، أجنبية، بعد محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية، تأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.