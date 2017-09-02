كشافة السعودية ترشد 73 ألف حاج تائه

وكالات قال المشرف العام على معسكرات خدمة الحجيج بالسعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، إن الكشافة العاملين في معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، أرشدوا يوم عيد الأضحى 73 ألفا و718 حاجا تائها من مختلف الجنسيات، وقد تم إيصال 8 آلاف و215 حاجًا إلى مقار حملاتهم، وإرشاد 6

وكالات

قال المشرف العام على معسكرات خدمة الحجيج بالسعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، إن الكشافة العاملين في معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، أرشدوا يوم عيد الأضحى 73 ألفا و718 حاجا تائها من مختلف الجنسيات، وقد تم إيصال 8 آلاف و215 حاجًا إلى مقار حملاتهم، وإرشاد 65 ألفًا و503 حجاج بالتوجيه والشرح فيما يعرف بالإرشاد المتجول على الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، وبلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6 آلاف و362.

وأضاف – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم السبت – أن جمعية الكشافة جندت لمهمة الإرشاد فقط في ذلك اليوم، ما يقارب 1200 كشاف وجوال وقائد عملوا في 9 مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

وأوضح أن الكشافة يتبع آلية محددة في عملية الإرشاد، إذ تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها، فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيرا من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد ومن بينها الأجهزة الذكية.

