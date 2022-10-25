كسوف الشمس .. مرصد حلوان يجهز ساحة لمشاهدة المواطنين للظاهرة وذروته على القاهرة الواحدة ظهرا

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية” مرصد حلوان”، تجهيز ساحة لرصد كسوف الشمس اليوم على القاهرة ، اذ لا يمكن رؤية الكسوف الجزئي بالعين المجردة، وتكون ذروة الكسوف الكلي فى تمام الواحدة ظهرا على القاهرة.

كسوف الشمس

ويتوقع مرصد حلوان بداية كسوف الشمس في الساعة الثانية عشر على القاهرة وحتى نهايته كسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة عصرا على مدن القاهرة الكبرى بشكل كلي، ويغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.

وتابع المرصد أن ينتهي كسوف الشمس الجزئي على القاهرة فى الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً،إذ يستمر الكسوف على القاهرة فترة لاتقل عن ساعتين و 16 دقيقة وفق التوقعات المبدئية.

وطالب مرصد حلوان من المواطنين عدم النظر إلى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات مخصصة لتلك الظواهر الفلكية، إذ يسهم الكسوف فى الاستفادة منه فى التاكد من بداية ونهاية الشهور القمرية.

سبب كسوف الشمس

وقال أحد خبراء مرصد حلوان، ان ظاهرة كسوف الشمس تتكرر كل فترة زمنية غير محدد، وتعود تلك الظاهرة الى اقتران الأرض والشمس والقمر ، وتكون فى نهاية الشهر العربي، مؤكدا ان كل شهر عربي يحدث الاقتران إنما ليس بالضرورة ان يحدث الكثوف.

واكد ان كسوف الشمس ليس لها تأثير سوي هو النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر، ولكن لا يوجد اى ضرر على الطبيعة بشكل عام من تلك الظواهر، مطالبا باستخدام النظارات الخاصة أو التلسكوبات الفلكية المتواجدة في مرصد حلوان، محذرا من النظر المباشر إلى الشمس.

كسوف الشمس

يشار إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث فى حالة وجود الأرض والقمر والشمس فى حالة اقتران و استقامة واحدة، ويكون القمر فى المنتصف بين الأرض والشمس، وقت ولادة القمر الجديد، ويظهر فى هذه الحالة قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.