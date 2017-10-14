كسر خط مياه أسفل طريق مصر إسكندرية الصحراوي‎

المال- خاصتعلن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن كسر خط مياه بقُطر 500 مم يمرّ أسفل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما يؤثر بانقطاع المياه عن مناطق (عزب أبو رواش- بني مجدول- كرداسة).وقامت الشركة بتوفير مصادر تغذية بديلة لمنطقة كرداسة بتحويل بعض الخطوط إليها، بالإضافة إلى توفير سي

المال- خاص

تعلن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن كسر خط مياه بقُطر 500 مم يمرّ أسفل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما يؤثر بانقطاع المياه عن مناطق (عزب أبو رواش- بني مجدول- كرداسة).





وقامت الشركة بتوفير مصادر تغذية بديلة لمنطقة كرداسة بتحويل بعض الخطوط إليها، بالإضافة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة بأبو رواش وبني مجدول لحين تمام الإصلاح.

والشركة تعتذر عن هذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها على إصلاح الخط في أسرع وقت ممكن.

وفي حال طلب سيارات المياه للأماكن المتأثرة يرجى الاتصال على الخط الساخن 125.