كسرني في «العرافة».. بسمة وهبة لـ«إي تي بالعربي»: مش مسامحة محمد فؤاد (فيديو)

استضاف برنامج ” آي تي بالعربي” الساعات الأخيرة، المذيعة بسمة وهبة التي قدمت برنامج “العرافة ” رمضان الماضي، وكشفت فيه عن موقفها تجاه الفنان محمد فؤاد بعدما قام بغناء أغنيته “طمني عليك” ببداية الحلقة التي استضافته بها وتصدرت التريند وقتها.

وقالت بسمة وهبة إن الأغنية دي كانت قهر لي، ومحمد فؤاد غناها لينكد علي ويكسرني قبل الحلقة، سألته جاهز؟ فقال لي أنتِ اللي جاهزة؟ يلا يا أستاذ إيهاب عملية مش عارفة كم، ولقيت الأغنية، في كمية غدر في البرنامج دا.

وأضافت “كانت حركة ندالة جدا من محمد فؤاد وفريق عمل البرنامج، عارفين أن نقطة ضعفي هي أولادي، منذ انفصالي عن والدهم وهم في سن صغيرة، عشت في بلد وهم في بلد آخر، وأنا مت ولم أدفن”.

وتابعت: “بحب ولادي وواحشني، بحلم إني أشوفهم وسعيدة لما بشوفهم، مش مسامحة إنك اتكيت على الحتة دي ودموعي تنزل مش هو ده الصح زعلانة منك، مدربة نفسي، الأغنية شغالة، كلمات الأغنية صعبة للي مفتقد شخص، ولادي لما بيوحشوني بروح على صورهم وأشوفها عشان تصبرني وأنا ولادي مش عايشين معايا من صغرهم كل واحد في بلد، أنا كبرت وعرفت دلوقت إني كبرت لأن مشاعري مش بتتحمل، بيوحشوني أكتر من الأول وبشتاق لهم أكتر من الأول ونفسي أعيش معاهم أكتر من الأول”.

واختتمت بسمة وهبة تعليقها قائلة: “أنا لولا إني بحترم المحطة كنت سبت الحلقة بس أنا كملت الحلقة، ومش مسامحاك يا محمد يا فؤاد ولا مسامحه كل واحد تآمر معاك عارف نقطه ضعفي”.

وعلقت بسمة على بكائها من قبل في فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق Instagram، قالت فيه: “بص يا محمد يا فؤاد أنا بجد مش مسامحاك ومتشكرة ليك لأن الأغنية بقيت اسمعها وعايزة أقول للسادة المشاهدين أن أغنية ممكن تكسر البني آدم من جوة، وتحسسه بحزن شديد، زمان الأغنية دي لما كانت بتشتغل مكنتش بحس بالضعف ده ولا بكسرة القلب ده والحزن ده لكن أنا كبرت في السن، كل ما أكبر كل ما مشاعري بتكبر”.