كسب عباد الشمس يرتفع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 9-11-2022

حافظت أسعار أعلاف الدواجن علي مستوياتها المتباينة اليوم الأربعاء 9 -11-2022 ، وسجل طن الذرة المستوردة تراجعا بنحو 200 جنيه ليبلغ 10100 جنيه، بينما قفز كسب عباد الشمس إلى 12 ألف جنيه ، وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد سجل 31200 جنيه ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 31100 جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار غن الذرة المستوردة ، التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 10100 جنيه بدلا من 10300 جنيه مع استمرار تباين الأسعار عالميا ، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ، سجل 9600 جنيه بدلا من 9800 جنيه ، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10800 جنيه بدلا من 11000 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد سجل 8100 جنيه وسجل طن الردة 7400 جنيه بدلا من 7500 جنيه وكسب العباد بروتين 36% وصل إلى 12000 جنيه بدلاً من 10300 جنيه بزيادة 1700 جنيه.

ولفت التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 31100 جنيه، والجيلوتين المستورد 31200 جنيه والردة المحلية 7400 جنيه.

سعر العلف

وأفاد التجار أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.

وأوضح التجار أن هناك اختفاء لكسب العباد من الأسواق خلال الفترة الماضية وقبل أن يعاود الظهور مسجلا 12 ألف جنيه ، بينما سجل طن الردة المحلية 7400 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل الارتفاع خلال الساعات الماضية، كما تشهد مستويات غير مسبوقة ، ليتراوح الطن بين 16100 جنيه إلى 16600 جنيه بزيادة 300 جنيه في علف التسمين و200 جنيه في العلف البياض.

سعر طن العلف الداجني

وأشار السيد إلي أن سعر العلف بادي 23% سجل 16600 جنيه للطن ، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 16550، وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16450 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16100 جنيه وعلف ست البيت 16200 جنيه.

وأوضح أن سعر العلف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه -تسليم أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

وألمح السيد إلي أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير مسبوقة علي الغطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وأكد السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت صعودا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.