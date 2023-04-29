كسب العباد يرتفع.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم السبت 29-4-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم السبت 29-4-2023 وتدرج سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 29800 جنيها و 28700 جنيها في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية وسجلت أسعار كسب العباد 28800 جنيها بدلا من 28000 جنيه للطن .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 19000جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن بينما يسجل سعر طن علف البياض 24300 جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن

وألمح التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 17600 جنيها، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19600 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 41500 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 42500 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف و800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 10500 جنيه للطن .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها و 47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10500 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيها والذرة البيضاء المحلية 19200.

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت مؤخرا نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 300 جنيها .

وقال السيد إنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلي 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .