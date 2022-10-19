كسب الصويا ينخفض .. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في الأسواق

واصلت أسعار خامات الأعلاف التراجع في الأسواق خاصة كسب الصويا الذي انخفض 1500 جنيه للمرة الثانية ، وسجل طن الذرة المستوردة الأرجنتيني ، والبرازيلي 10700 جنيه -صب أرضه – مع اقتراب وتوالي الإفراجات خلال الساعات الماضية.

وأكد التجار أن الذرة الأوكراني والروماني شهد استقرارا وسجلت -صب أرضه- 10200 جنيه للطن ، والذرة الفشار الأرجنتيني سجلت 10400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأشار عدد من التجار إلى أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 21500 جنيه بدلا من 23 ألف جنيه بتراجع 1500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 22 ألف جنيه بدلا من 23500 جنيه للطن.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيه والجيلوتين المستورد 22300 جنيه والردة المحلية 7000 جنيه.

وأضاف التجار أن انخفاض أسعار كسب الصويا بقيمة 1500 جنيه في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة، نتيجة الإفراجات التي دخلت السوق من الموانئ العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيه، بينما انخفض طن الذرة المحلية بنحو 100 جنيه للطن مسجلا 7000 جنيه بدلا من 7100.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه مع الإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار أدى لزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن الانعكاس على الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد عودة سير العمل في المزارع بشكل طبيعي.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.