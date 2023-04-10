كسب الصويا يقفز 4000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 10-4-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 10-4-2023 بقيمة 4000 جنيه لطن كسب الصويا، بينما تراجعت أسعار الذرة الصفراء المستوردة بقيمة 500 جنيه وهما من المواد الأولية تراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 26700 جنيه و28000 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأكد عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 19200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التى تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 18200 جنيه، والروماني 18100 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19800 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 40000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 41000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه بارتفاع 1000 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه والردة 10900 جنيه للطن.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه و47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وألمح التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 45000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وقال التجار إن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن.

أسعار الأعلاف

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيه.

وأوضح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 17000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.