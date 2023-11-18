كسب الصويا يقفز 1000 جنيه.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 18-11-2023

صعدت أسعار الأعلاف الداجنة والخامات اليوم السبت 18- 11-2023 بنحو 1000 جنيه لطن كسب الصويا، بينما ارتفعت أعلاف دواجن البياض 400 جنيه والماشية 300 جنيه خلال الفترة الماضية وتراوح الطن بين 21900 و22900 جنيه لعلف تسمين الدواجن طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أعلاف البياض سجلت 21000 جنيه، والماشية 15000و18400 جنيه، وعلف البط 21400 جنيه، أعلاف الأرانب 16000 جنيه، الرومى 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن والغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14100 جنيه، والذرة التركي 13300 جنيه.

وذكر التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% ” بـ 33000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 33500 جنيه، والمستورد 34500 جنيه بصعود 1000 جنيه وطن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 13000 جنيه والردة 10500 جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60% “سجل 43200 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

ونوه التجار إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

من جانبه،قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال” إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأكد”السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

ونوه “السيد” إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.