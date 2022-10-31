كسب الصويا يرتفع 1500 جنيه للطن .. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 31-10-2022

قفزت أسعار خامات الأعلاف اليوم الإثنين 31-10-2022 ، وارتفع طن كسب الصويا 1500 جنيه ، والتي تعد المادة الأساسية لتصنيع الأعلاف ، وسجلت الذرة المستوردة الأرجنتيني / البرازيلي تراجعا 100 جنيه – على أرضه – مع تمدد موجة غلاء الأسعار مدفوعة بالتضخم العالمي وارتفاع الدولار .

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ، سجلت 10700 جنيه ، والذرة الفشار الأرجنتيني 10400 جنيه ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه بدلا من 22 ألف جنيه اليوم ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه بدلا من 22500 جنيه.

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 26 ألف جنيه والجيلوتين المستورد 26100 جنيه والردة المحلية 7300 جنيه بزيادة 300 جنيه.

وألمح التجار إلى أن ارتفاع أسعار كسب الصويا ، نتيجة تراجع الكميات التي تدخل السوق من الموانئ العالمية ، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 9500 جنيه بينما سجل طن الردة المحلية 7300 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار العلف النهائي للدواجن ارتفع بقيمة 700 جنيه ، ليتراوح الطن بين 16200 جنيه إلى 17500 جنيه.

وأوضح السيد أن سعر طن العلف حاليا هو الأعلى على الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب له 12500 جنيه.

وأوضح أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.