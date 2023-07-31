كسب الصويا يرتفع 1000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 31-7-2023

قفزت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 31- 7-2023 وتراوح الطن بين 22500 و23000 جنيه لبادي التسمين للدواجن وأعلاف الماشية 17000 جنيه و19000 جنيه وعلف البط 21000 جنيه وأعلاف الأرانب 16500 جنيه وأعلاف دواجن البيض 19500 جنيه وأعلاف الرومي 21000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف -15500 جنيه بدلا من 15200 جنيه بزيادة 300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 14200 جنيه بدلا من 13700 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16200 بدلا من 15900 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 29 ألف جنيه ونصف للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 30 ألف جنيه ونصف للمحلي بزيادة 1000 جنيه وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه بدلا من 16500 للمستورد بزيادة 500 جنيها والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9100 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه نوه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و 23000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأكد السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.