كسب الصويا يرتفع .. أسعار الأعلاف اليوم الخميس6-3-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 6-4-2023 بقيمة 500 جنيها للطن بعدد من الشركات بينما سجل لطن الذرة المستوردة 19700 بزيادة 200 جنيها بينما تراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 25200 جنيها و 27000جنيها و علف البياض 24000جنيها بارتفاع 400 جنيها .

وأكد عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 19700 جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 18700 جنيها،والروماني 18600 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20300 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 36000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 37000جنيها للمحلي بارتفاع 1000 جنيها والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيها والردة 10900جنيه للطن بصعود 200 جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيها و 46 ألف و800 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيها وكسر الصويا 10500 جنيها للطن بروتين 20% .

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وقال التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن .

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة ألي أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

وأضاف السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضيةحيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 17000 جنيها و بذور الصويا المحلية36500جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.