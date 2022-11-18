كسب الصويا يرتفع.. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 18-11-2022

واصلت أسعار الأعلاف التباين اليوم الجمعة 18-11-2022، وارتفعت خامات كسب وبذور الصويا طن كسب الصويا بقيمة 500جنيه، بينما ارتفع طن بذور الصويا بقيمة 1100 جنيه و500 جنيه على الترتيب خلال الساعات الماضية، وتُعدّ الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 31200 جنيه، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 31000 جنيه للطن، ويُعدّ الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن الذرة المستوردة، التي تعد من أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني/ البرازيلي 9650 جنيهًا بدلًا من 9750 جنيهًا مع استمرار تراجع الأسعار عالميًّا والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار.

وأفاد التجار بأن سعر الذرة الأوكراني/ الروماني سجل 9150 جنيهًا، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10350 جنيهًا، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 24 ألف جنيه، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه و500 جنيه، والجلوتوفيد 8100 جنيه.

واستقر طن الردة بـ7400 جنيه للطن، وكسب العباد بروتين 36% وصل إلى 12000 جنيه، والصويا فول فات 25 ألف جنيه، وصويا هاي فات 44% سجلت 23700 جنيه.

وأوضح التجار أن هناك اختفاء لكسب العباد من الأسواق خلال الفترة الماضية، وقبل أن يعاود الظهور مسجلًا 12 ألف جنيه، بينما سجل طن الردة المحلية 7400 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وكشف التجار أن سعر طن الجلوكوز 15 ألفًا و500 جنيه، ونشا غذائي 16500 جنيه، وبذرة صويا محلية 21500 جنيه، ودي دي جي أمريكي 14500 جنيه.

وذكر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف تُواصل التذبذب خلال الساعات الماضية، كما تشهد مستويات غير مسبوقة، ليتراوح الطن بين 16 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه.

وأضاف السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 17 ألف جنيه و200 جنيه للطن، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 17100، وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16890 جنيهًا، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16400 جنيه، وعلف ست البيت 16200 جنيه.

سعر العلف

وذكر السيد أن سعر علف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه- تسليم أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيهًا، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيهًا.

وقال إن الأسعار الحالية للأعلاف ومُدخلاتها غير مسبوقة على الإطلاق، مضيفًا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

ونوه السيد بأنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية، وتحرير سعر صرف الدولار، وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ فإنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وكشف أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميًّا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.